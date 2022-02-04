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Онколог рассказал о необходимых обследованиях для ранней диагностики рака

Игнат Далакян
20:09 04.02.2022
По словам врача, не нужно ждать появления симптомов, важно проходить заблаговременно все необходимые обследования.
Онколог рассказал о необходимых обследованиях для ранней диагностики рака
© Фото: pexels.com
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Врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте им. Блохина Игорь Самойленко рассказал, какие обследования стоит ежегодно проходить россиянам для ранней диагностики онкологических заболеваний.

«В России практикуется диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Туда включены некоторые анализы, тесты, которые делаются абсолютно здоровым людям для того, чтобы найти те виды опухоли, которые можно найти, когда они еще никаких симптомов не дают, так что эту программу выполнять полезно», - рассказал в беседе с RT врач-онколог.

По словам врача, в первую очередь для женщин могут быть опасны опухоли молочной железы и шейки матки. Для диагностики рака молочной железы необходимо ходить на обследование раз в два года.

«Третья болезнь опасна и для мужчин, и для женщин в равной степени, но у мужчин встречается чаще - это опухоль кишечника, рак толстой кишки. Здесь имеет значение возраст - это история для более взрослого населения и обследование бессимптомных пациентов обычно начинается от 50 лет и старше. Задача - хотя бы раз в десять лет, начиная с 50 лет, делать колоноскопию», - объяснил специалист.

Кроме того, эксперт рассказал об опухоли легких у курящих, которую можно диагностировать при помощи КТ, а также о необходимости совершать визиты к дерматологу.

«Хотя бы раз в год - визиты к дерматологу. Большая часть опухолей кожи - последствия ожогов», - заключил специалист.

Ранее онколог рассказал могут ли мобильные телефоны вызвать рак головного мозга. Проведенное исследование не обнаружило связи между использованием мобильников и возникновением онкологических заболеваний у молодых людей.

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