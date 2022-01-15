Врачи предупредили о проявляющихся при наклоне симптомах рака

Резко возникающие головные боли, рвота и ухудшение самочувствия при наклоне могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. Об этом предупредили специалисты одной из крупнейших британских благотворительных организаций Macmillan Cancer Support.

Кроме наклонов, «онкологическая» головная боль может возникать при чихании, сообщает «Медик Форум». В случае обнаружения у себя одного из подозрительных симптомов рекомендуется пройти полной обследование или посетить врача.

Что касается рака кишечника, то его на ранней стадии можно определить по ощущению общей слабости, необоснованному повышению температуры, снижению аппетита и появлению отвращения к пище. Об этом ранее рассказала врач-терапевт Сури Дадашева. Она уточнила, что насторожиться нужно и при признаках анемии, нарастающей бледности, упорных головных болях и головокружениях.