«Он послал меня на три буквы, и я пошел»: актер Роман Курцын о том, как четырежды уходил из театрального вуза

Актер Роман Курцын, исполнивший роль легендарного советского вратаря Алексея Хомича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», стал гостем программы «Десять фотографий» на телеканале «Звезда». Он откровенно рассказал несколько интересных историй из жизни, в том числе о том, как четыре раза его выгоняли из театрального института.

Параллельно с учебой будущий актер работал ведущим в ночных клубах. Это приносило ему доход и определенный жизненный опыт, но зачастую становилось камнем преткновения в общении с мастером курса в институте Александром Кузиным.

«Первый раз - за драку. На втором курсе я не приехал на генеральный прогон. Меня не было в этом спектакле, а он говорит: “А где Курцын?” А Курцын в этот момент был в Костроме. Я из Костромы до Ярославля 75 километров доехал за 35 минут, у меня отняли права. А он послал меня на три буквы, прямо при всех. И я пошел», - со смехом вспоминает актер.

По его заверениям, после этого, просто чтобы попасть в институт, ему приходилось пролезать в форточки. Мастеру он говорил, что диплом ему не важен, а нужны профессиональные знания.

«Я не помню третий раз, помню четвертый: это уже выпускной, мы были задействованы в спектаклях. У меня были три главные роли, а нам нельзя было работать, особенно в сфере шоу-бизнеса. А арт-директора ночных клубов развесили по городу мое лицо с новым шоу. И он увидел мои афиши, вызвал меня на сцену и отчислил меня еще раз», - рассказал Курцын.

Сам же Кузин вспоминает бывшего подопечного как человека, жившего по своим собственным порядкам, способного не выполнять необходимые задания, но успевать делать что-то на стороне. Кузин отметил, что Курцыну из-за этого было бы сложно существовать в рамках театральной работы, и что кино - как раз его место.

«Александр Сергеевич говорил, что актер должен быть голодным. А мне казалось, что нет, я всегда говорил, что хороший актер будет хорошо зарабатывать», - заявил Роман.

Ранее он рассказал ведущей «Десяти фотографий» Арине Шараповой о своем скромном детстве. Мать тогда еще семиклассника Курцына работала портнихой, поэтому ее сын, к примеру, на 1 сентября мог прийти в ярко-синем костюме с эполетами, словно гусар. Но за броский по школьным меркам внешний вид школьника Рому могли и изрядно побить.

Смотрите программу «Десять фотографий» с его участием на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. О том, почему он не афиширует личную жизнь, о своей школе каскадеров, о драке в фильме «Крым» и многом другом Роман Курцын расскажет предельно откровенно.