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Небогатое детство: актер Роман Курцын рассказал, как ходил в школу в костюме с погонами и женских сапогах

Егор Левин
15:05 18.02.2022
Семья, в которой вырос будущий актер, жила скромно и многое не могла себе позволить - за броский по школьным понятиям наряд школьника Рому могли и изрядно побить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Актер Роман Курцын, исполнивший роль легендарного советского вратаря Алексея Хомича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», стал гостем программы «Десять фотографий» на телеканале «Звезда». Он откровенно рассказал несколько интересных историй из жизни, в том числе о приключениях в школьные годы.

Мать тогда еще семиклассника Курцына работала портнихой, поэтому ее сын всегда выделялся на фоне однокашников ярким внешним видом. На 1 сентября он, к примеру, мог прийти в ярко-синем костюме с эполетами, словно гусар.

«Поэтому я очень нравился девчонкам, я всегда был с иголочки одет», - с улыбкой вспоминает актер.

Но была в этом и своя ложка дегтя: семья, в которой вырос будущий актер и каскадер, жила скромно и многое не могла себе позволить. За броский по школьным меркам внешний вид школьника Рому могли и изрядно побить.

«В какой-то момент у меня не было зимних сапог, и мама мне свои сапоги, женские, теплые сапоги на каблуке. Я доходил до школы, за школой переодевался и в школу заходил уже в сменной обуви. Но однажды увидели эти женские сапоги и избили за этот внешний вид», - поделился актер.

Он отметил, что обидчики не остались безнаказанными. Неприятная ситуация побудила мальчика заняться спортом, в частности, армейским рукопашным боем и карате. Но и это не стало сразу путем к успеху: Рома попал в дворовую шайку, промышлявшую мелким хулиганством. Из-за того, что он никогда, по его словам, не пробовал ни пить, ни курить, даже и там он оставался «белой вороной».

«Меня спасла мама. Она правильные вещи в правильное время говорила. О том, что, если ты хочешь чего-то достичь в жизни, нужно выбрать правильный путь», - рассказал он.

Сейчас выросший Роман твердо уверен, что ребенка нужно отдавать в спорт и не предоставлять ему достаточно свободного времени. По мнению актера, это более гарантированно позволит избежать возможных проблем с его характером.

Ранее Курцын рассказал «Звезде» об обещании, данном режиссеру «Одиннадцати молчаливых мужчин» Алексею Пиманову перед началом съемок. Предварительный кастинг был своеобразным - игра в футбол. В случае с Курцыным - «игра» во вратаря. После того, как он не смог поймать несколько мячей авторства Пиманова, он заключил с ним пари.

Смотрите программу «Десять фотографий» с его участием 18 февраля в 23:10 на телеканале «Звезда». О том, почему он не афиширует личную жизнь, о своей школе каскадеров, о драке в фильме «Крым» и многом другом Роман Курцын расскажет предельно откровенно.

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