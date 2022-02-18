Моргенштерн опроверг информацию об аресте своего автопарка
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что принадлежащие артисту автомобили были арестованы из-за неоплаченных штрафов.
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
Рэпер Моргенштерн опроверг информацию об аресте своего автопарка стоимостью 60 млн рублей.
«Никто машины не арестовывал, все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами)», - написал артист в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сумма задолженности составляет около девяти с половиной тысяч рублей, после оплаты которой все ограничения будут сняты.
Ранее концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе сообщал, что Моргенштерн может вернуться в Москву.
Напомним, в конце октября глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста о праздновании Дня Победы.