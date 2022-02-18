Рэпер Моргенштерн опроверг информацию об аресте своего автопарка стоимостью 60 млн рублей.

«Никто машины не арестовывал, все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами)», - написал артист в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сумма задолженности составляет около девяти с половиной тысяч рублей, после оплаты которой все ограничения будут сняты.

Ранее концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе сообщал, что Моргенштерн может вернуться в Москву.

Напомним, в конце октября глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста о праздновании Дня Победы.