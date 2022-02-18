Песков назвал ответной мерой высылку заместителя посла США в РФ

Высылка из России заместителя посла Соединенных Штатов является ответной мерой на провокацию и не может быть поводом для обратных ответных действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ответная мера, и это не может быть провоцирующим актом. Это ответ на провокацию», - заявил Песков.

Американское посольство сообщило о высылке российской стороной заместителя посла США в Москве Барта Гормана. В представительстве также отметили, что американская сторона ответит на высылку дипломата.

Ранее посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России. Предположительно, визит связан с передачей Штатам ответов России в рамках диалога по гарантиям безопасности.