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Песков назвал ответной мерой высылку заместителя посла США в РФ

Алексей Курильченко
12:56 18.02.2022
Решение выслать дипломата стало ответом на провокацию.
Песков назвал ответной мерой высылку заместителя посла США в РФ
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Высылка из России заместителя посла Соединенных Штатов является ответной мерой на провокацию и не может быть поводом для обратных ответных действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ответная мера, и это не может быть провоцирующим актом. Это ответ на провокацию», - заявил Песков.

Американское посольство сообщило о высылке российской стороной заместителя посла США в Москве Барта Гормана. В представительстве также отметили, что американская сторона ответит на высылку дипломата.

Ранее посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России. Предположительно, визит связан с передачей Штатам ответов России в рамках диалога по гарантиям безопасности.

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