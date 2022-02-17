Посол США приехал в МИД РФ после слов Лаврова о передаче ответа по гарантиям
Предполагается, что послу может быть передан ответ РФ на письмо США в рамках диалога по гарантиям безопасности.
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Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится на финальном этапе завершения.
Текст проекта был уже концептуально одобрен Владимиром Путиным, как ранее сообщал пресс-секретарь президента.