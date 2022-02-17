СМИ: заместителя посла США Гормана выслали из РФ

Американское посольство сообщило о высылке российской стороны заместителя посла США в Москве Барта Гормана, отметили в СМИ. В представительстве также отметили, что американская сторона ответит на высылку дипломата.

«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца.

Позднее в посольстве США в РФ заявили, что Горман покинул страну в конце января из-за «истечения срока его командировки».

Ранее посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыли в Министерство иностранных дел РФ. Отмечается, что ее визит связан с сообщениями о скором ответе России Вашингтону по гарантиям безопасности. Броннерт находилась в ведомстве около 50 минут.