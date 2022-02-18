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«Шли за желанием детей»: родители Щербаковой поделились секретом воспитания олимпийской чемпионки

Светлана Иванова
12:44 18.02.2022
Семья долгое время не думала о спорте высших достижений, стараясь идти за желанием детей, а не навязывать им что-то. При этом целеустремленность и лидерский характер, которые привели Анну к олимпийскому золоту, она демонстрировала с самого рождения, рассказала Юлия Щербакова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мама олимпийской чемпионки Анны Щербаковой Юлия рассказала «Звезде», что не думала о победе дочери в личных соревнованиях по фигурному катанию в Пекине. Как пояснила собеседница телеканала, она была счастлива, что дочь просто примет участие в ОИ, а сам путь к главной медали в карьере был непростым и длинным.

«Весь этот путь очень длинный, непростой, сказать, что какая-то эйфория наступает, когда такое происходит, нет. Наверное, это не было какой-то моей заветной мечтой, поэтому у меня не было никаких мыслей, я была рада, что она уже на Олимпиаде, отобралась, что у нее будут такие прекрасные воспоминания в жизни, о победе я не думала, и как-то сейчас тоже каких-то мыслей, что вот это случилось, нет. Может, со временем придет», - поделилась эмоциями Юлия Щербакова.

Она добавила, что будущая чемпионка стала заниматься фигурным катанием в три года, придя на каток вслед за старшей сестрой. Девочкам приходилось вставать практически ежедневно в четыре утра, чтобы успеть на утренние тренировки. Маленькая Анна даже завтракала в машине по дороге на каток. Однако жалоб или разговоров о том, чтобы отказаться от фигурного катания, никогда не было. Лишь однажды юная спортсменка, просыпаясь до захода солнца ради тренировки, со вздохом произнесла: «Мальчикам на катке всегда легче». Родители фигуристки рассказали об этом эпизоде с улыбкой.

Они добавили, что семья долгое время не думала о спорте высших достижений, стараясь идти за желанием детей, а не навязывать им что-то. При этом целеустремленность и лидерский характер, которые привели Анну к олимпийскому золоту, она демонстрировала с самого рождения, отметила Юлия Щербакова.

«Действительно, у нее эта целеустремленность, какие-то лидерские задатки с самого рождения, никто не воспитывал, у нее очень многое именно от природы, от рождения», - рассказала собеседница телеканала.

Отец фигуристки Станислав Щербаков подчеркнул, что несказанно гордится дочерью, ее достижениями и самостоятельностью.

«Горжусь в первую очередь тем, что она у нас самостоятельная, очень многое делает сама, настраивается сама, какие-то решения принимает по контенту, всему сама, и она большая умница, я ей горжусь», - сообщил мужчина.

Накануне 17-летняя россиянка, действующая чемпионка мира заняла первое место среди одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Трехкратной чемпионке России в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде. Щербакова за прокат набрала 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

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