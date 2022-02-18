Первый тренер олимпийской чемпионки Щербаковой раскрыла секрет успеха фигуристки

Олимпийской чемпионке Анне Щербаковой не помешали выиграть главную медаль в карьере ни развалившиеся прямо перед соревнованиями коньки, ни едкие комментарии некоторых возмущенных фанатов спорта, которые два месяца назад требовали заменить фигуристку другой спортсменкой.

Трехкратная чемпионка России неоднократно показывала, что является девушкой с невероятными характером и силой воли. Несмотря на серьезную травму ноги, полученную несколько лет назад, что для фигуриста равно приговору, фигуристка растопила пекинский лед, завоевав золото в рамках турнира одиночниц.

Как рассказала «Звезде» первый тренер будущей чемпионки Оксана Булычева, в тренировочный зал Щербакова пришла в три года вслед за старшей сестрой. Попала в старшую группу, уже тогда поставив себе цель стать лучше. Накануне фигуристка сделала все возможное, чтобы показать максимум на главном старте четырехлетия, и получила заслуженные поздравления от президента страны.

«Сначала в зале ползала, потом потихонечку выпустили на лед, она стала нарабатывать. Очень большая труженица. Она трудилась с детства, ей обязательно надо было догнать старших девочек... Боролась с самого детства. У нее была цель - догнать группу, перегнать, сделать что-то больше других. Она шла к этой цели с детства», - рассказала Булычева.

По ее мнению, с самого детства стало понятно, что фигуристку ждет большое будущее. По словам тренера, некоторые элементы получались у юной спортсменки намного лучше, чем у более старших подруг по команде.

«С самого начала она очень хотела, то есть были какие-то элементарные вещи, которые Анюте удавались намного быстрее, чем девочкам, которые старше ее на два года. Это было видно с самого начала, что она будет олимпийской чемпионкой или нет, но она была бойцом, она стремилась и достигала своих вершин с самого начала», - добавила тренер.

Булычева уверена, что Щербаковой удалось завоевать олимпийское золото именно благодаря бойцовскому характеру.

Накануне 17-летняя россиянка, действующая чемпионка мира заняла первое место в турнире одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Спортсменке в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде. Спортсменка за прокат набрала 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.