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Российские фигуристки Щербакова и Трусова завоевали золото и серебро на ОИ в Пекине

Светлана Иванова
16:58 17.02.2022
Воспитанницы Этери Тутберидзе продемонстрировали на Олимпиаде прыжки ультра-си: четверные и тройной аксель.
Российские фигуристки Щербакова и Трусова завоевали золото и серебро на ОИ в Пекине
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
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Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию среди женщин. Действующей чемпионке мире в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде. Спортсменка за прокат набрала 175,75 баллов и 255,95 баллов за обе программы.

Еще одна представительница России Александра Трусова стала второй. В произвольной программе фигуристке удались пять четверных прыжка. Она стала первой одиночницей, которая в прокате исполнила сразу пять четверных прыжков. По итогам двух программ спортсменка набрала баллов 251,73 и 177,13 – за произвольную программу.

Бронзовой медалисткой стала японская фигуристка Каори Сакамото. Она за короткую и произвольную программы набрала 233,13 баллов. 

Чемпионка России и Европы Камила Валиева стала четвертой с итоговыми баллами 224,09. Фигуристка, которая занимала первое место после короткой программы, допустила ряд ошибок и не смогла удержать лидерство.

Ранее Валиева выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце прошлого года, нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире, однако разбирательство еще ведется.

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