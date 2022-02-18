Депутат ЛДПР Нилов рассказал об улучшении состояния Жириновского
Депутат выразил благодарность врачам за проделанную работу и всем, кто поддерживал политика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Звезде», что лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку после лечения от коронавируса. Депутат выразил благодарность врачам за проделанную работу и всем, кто поддерживал политика.
«Владимир Вольфович идет на поправку, ему требуется наблюдение, врачи оказывают всестороннюю помощь. Мы выражаем слова благодарности всем врачам, всем гражданам, которые шлют теплые слова с пожеланием скорейшего выздоровления. Давайте все вместе пожелаем Владимиру Вольфовичу Жириновскому скорейшего выздоровления и долгих лет жизни», - сказал Нилов.
Жириновский был госпитализирован в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19. У него выявлен омикрон-штамм. В Минздраве его состояние оценили как стабильное.