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«Паники не было»: мама фигуристки Щербаковой рассказала о сложностях на Олимпиаде

Светлана Иванова
12:26 18.02.2022
На турнире спортсменке пришлось кататься в запасной паре коньков, которую подготовили во время предолимпийского сбора в Красноярске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soenar Chamid, AFLO, Globallookpress
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сломала коньки на ОИ в Пекине. На турнире спортсменке пришлось кататься в запасной паре, которую подготовили во время предолимпийского сбора в Красноярске. Об этом «Звезде» рассказала мама фигуристки Юлия Щербакова.

«Тренировки проходили хорошо, Аня приехала очень хорошо подготовленной, удалось набрать форму, было, к сожалению, недоразумение с коньками, но к этому тоже подготовились, в Красноярске подготовили запасную пару, поэтому паники не было», - поделилась собеседница телеканала.

Она добавила, что коньки у фигуристов ломаются часто. Так, Щербакова в этом сезоне поменяла уже пять пар и сейчас катается в шестой.

«Коньки достаточно часто ломаются, это уже шестая пара за этот сезон. Поэтому это нельзя сказать, что приятная, но нередкая ситуация, и к ней мы всегда готовимся заранее», - заверила мама спортсменки.

Накануне 17-летняя россиянка, действующая чемпионка мира заняла первое место в турнире одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Спортсменке в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде. Щербакова за прокат набрала 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

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