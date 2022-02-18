СК опубликовал видео допроса напавших на полицейских на станции метро «Тульская»

«Как сообщалось ранее, вечером 17 февраля 2022 года на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителе​й власти», - говорится в сообщении на сайте столичного управления СК.

Следственный комитет России опубликовал видео допроса двоих мужчин, которые был задержаны за нападение на полицейских на станции московского метро «Тульская». Подозреваемые были доставлены в отделение полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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