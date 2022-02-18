СК опубликовал видео допроса напавших на полицейских на станции метро «Тульская»
Следственный комитет России опубликовал видео допроса двоих мужчин, которые был задержаны за нападение на полицейских на станции московского метро «Тульская». Подозреваемые были доставлены в отделение полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
«Как сообщалось ранее, вечером 17 февраля 2022 года на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителей власти», - говорится в сообщении на сайте столичного управления СК.
Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на территории метро, станция «Тульская». Конфликт начался при попытке сопроводить одного из подозреваемых в комнату полиции для установления личности. Один из злоумышленников был задержан на месте, второй попытался скрыться, но его местонахождение было установлено.