На двоих полицейских напали в столичном метро

В Москве сотрудники полиции стали жертвами нападения во время исполнения обязанностей. Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на территории метро, станция «Тульская».

По информации столичного управления Следственного комитета РФ, конфликт начался при попытке сопроводить одного из подозреваемых в комнату полиции для установления личности. Молодой человек отказался следовать за правоохранителями и проявил агрессию, начав толкать их и замахиваться руками.

После этого второй подозреваемый ударил одного из полицейских ногой в область туловища. Второму полицейскому мужчина нанес удары в область головы и сразу же скрылся.

На месте преступления удалось задержать гражданина 2000 года рождения. В ближайшее время с ним начнут работать следователи. Также будут приняты меры по задержанию сбежавшего подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.