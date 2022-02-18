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Задержаны напавшие на полицейских на станции метро «Тульская»

Алексей Курильченко
10:24 18.02.2022
По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело.
© Видео: Вконтакте, Интересная Москва © Фото: СК РФ
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Полиция задержала двоих мужчин, которые устроили драку с правоохранителями на станции московского метро «Тульская». По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Один из злоумышленников был задержан на месте, второй попытался скрыться, но его местонахождение было установлено.

«Следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")», - говорится в сообщении на сайте столичного управления СК.

Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на территории метро, станция «Тульская». Конфликт начался при попытке сопроводить одного из подозреваемых в комнату полиции для установления личности. Молодой человек отказался следовать за правоохранителями и проявил агрессию, начав толкать их и замахиваться руками.

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