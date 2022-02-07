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В Кремле заявили, что военные учения на территории РФ не должны беспокоить соседей

Андрей Аркадьев
12:49 07.02.2022
В России продолжается процесс военного строительства, маневров и учений по всей стране, включая и Дальний Восток, подчеркнули в Кремле.
В Кремле заявили, что военные учения на территории РФ не должны беспокоить соседей
© Фото: Минобороны России
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Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов.

«Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей», - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в России продолжается процесс военного строительства, маневров и учений по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке.

В конце января Песков заявил, что российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ. Пресс-секретарь тогда добавил, что заявления альянса об увеличении контингента и расширение военного присутствия в Восточной Европе усиливают напряженность в сфере безопасности.

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