В Кремле заявили, что военные учения на территории РФ не должны беспокоить соседей

Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов.

«Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей», - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в России продолжается процесс военного строительства, маневров и учений по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке.

В конце января Песков заявил, что российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ. Пресс-секретарь тогда добавил, что заявления альянса об увеличении контингента и расширение военного присутствия в Восточной Европе усиливают напряженность в сфере безопасности.