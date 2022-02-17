Спорт Путин поздравил фигуристку Щербакову с золотом Олимпиады в Пекине Елизавета Потейчук Президент РФ отметил целеустремленность и упорство спортсменки. © Фото: Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову на олимпийских соревнованиях в Пекине с триумфом. Глава государства выделил высокое мастерство спортсменки, а также огромный творческий потенциал. «Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность - звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова - в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», - сказано в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля. Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию среди женщин, набрав за короткий и произвольный прокаты 255,95 балла. Еще одна представительница России Александра Трусова стала второй. В произвольной программе фигуристке удалось выполнить пять четверных прыжков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика