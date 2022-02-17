Россияне озвучили причины переработок

Около трети россиян часто трудятся выше нормы — в выходные и после рабочего дня. При этом из них получают оплату за сверхурочные часы только 38% респондентов. Соответствующие результаты продемонстрировали результаты опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».

Согласно исследованию, как пишет RT, россияне перерабатывают из-за добавляемых руководством задач, которыми должны заниматься другие специалисты. О таких причинах переработок заявили 25% респондентов, 15% опрошенных отметили, что перерабатывают из-за ответственной должности, допускающей работу сверхурочно. Столько же россиян сообщили, что трудятся над решением профессиональных задач из-за размытых границ рабочего режима на удаленке, еще 15% респондентов не хотят откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы, 12% - из-за перфекционизма в профессиональной деятельности и по 5% из-за проблем с тайм-менеджментом и боязни увольнения — 5%.

Чаще всего перерабатывают медики и фармацевты (9%), трудящиеся в сферах образования и науки (9%), а также строители и работники сферы недвижимости (9%). Также приходится задерживаться россиянам, работающим в бухгалтерии, финансовой и банковской сферах (8%), IT, телекоме и маркетинге (7%).