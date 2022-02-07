Врач объяснила, как избежать «офисных» болезней

Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, нервное напряжение, а также игнорирование режима труда и отдыха могут привести к различным нарушениям в организме. В первую очередь офисным работникам грозят заболевания опорно-двигательного аппарата. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредила врач-терапевт Галина Родченкова.

«Когда человек очень много времени проводит в сидячем положении, страдает, как правило, шейный отдел позвоночника. Возникают боли в правой, а у левшей – в левой руке, а также боли в спине», – заявила медик.

Он отметила, «офисными» болезнями также являются варикозная болезнь, гипертония и геморрой. Также, «эхом» несбалансированного питания на рабочем месте зачастую становится ожирение.

«Неправильное питание, фастфуд и ненормированный рабочий день не способствуют оздоровлению организма. Все это может привести к ожирению и проблемам с желудочно-кишечным трактом», – сказала она.

В случае, когда большая часть трудовой деятельности связана с работой перед компьютером, может ухудшаться зрение. Как обратила внимание Родченкова, для предотвращения развития таких «офисных» заболеваний, требуется соблюдать простые, но очень важные правила.

«Правила простые, но, увы, чаще всего люди ими пренебрегают. Для глаз надо периодически использовать упражнения. Необходимо следить за рационом питания, избегать популярных "забегаловок". Чтобы не было варикоза и геморроя, надо взять за правило делать перерывы каждые полчаса. Это может быть небольшая гимнастика, короткая прогулка. Можно подниматься на этажи не на лифте, а по лестнице. Лучше избегать сверхурочной работы», – добавила врач.

Если проблемы со здоровьем уже возникли, медик порекомендовала в обязательном порядке проконсультироваться со специалистом.

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