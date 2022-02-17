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СМИ: Минтруд хочет изменить правила выплаты пособий по безработице

Анна Берестовая
05:27 17.02.2022
Минтруд предложил новый проект закона «О занятости населения».
СМИ: Минтруд хочет изменить правила выплаты пособий по безработице
© Фото: Руслан Кривобок РИА Новости
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По информации СМИ, в Министерстве труда РФ предложили концепцию нового проекта закона «О занятости населения». Данная инициатива будто бы включает в себя такие пункты, как определение статуса самозанятых граждан, изменение порядка выплат пособий по безработице и борьба с нелегальным трудом.

Документ, согласно СМИ, планируется внести на рассмотрение в Государственную думу этой осенью. В нем якобы будет описан перечень вопросов, являющихся, по мнению авторов, проблемными для российской сферы занятости.

Мнение о будто бы готовящемся проекте озвучил директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов. По его словам, которые передает РБК, наибольший интерес будет прикован к обсуждению статуса самозанятых в стране.

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