Пенсионерам рассказали, в каких случаях можно не платить по долгам

Основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Как пояснила эксперт в беседе с агентством «Прайм», термин «банкротство» не несет какой-либо негативной окраски, а означает лишь то, что человек не может исполнять свои обязательства и его долги подлежат списанию.

Запустить процедуру в судебном порядке можно при наличии долга свыше 500 000 рублей (в том числе по налогам, коммунальным платежам, кредитам перед банками, микрофинансовыми организациями, физлицами); неспособность исполнять обязательства из-за маленького дохода, а также просрочка по выплатам на протяжении более 90 дней.

При сумме долгов 500 000 рублей пенсионер может пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке. Для этого необходимо подать заявление в центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также пенсионер может не платить по долгам, если прошел срок исковой давности. Такое решение принимается в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании.

«Пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами», - уточнила специалист.

Она добавила, что по ряду обязательств исковая давность не применяется или ее срок сокращен.