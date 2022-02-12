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Эксперт рассказал о новых льготах для пенсионеров в этом году

Виктория Ивашечкина
07:02 12.02.2022
В частности, россияне преклонного возраста освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество.
Эксперт рассказал о новых льготах для пенсионеров в этом году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что для тех россиян, которые уже получают пенсию, в этом году предусмотрен ряд льгот, которые связаны с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей.

«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», - подчеркнул он в интервью агентству «Прайм». 

По словам Гиринского, теперь российские пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Помимо этого, с 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста, смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах.

Также судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов в случае, если у пенсионера имеется минимальная пенсия.

Ранее в Госдуме напомнили о малоизвестных льготах для россиян. Среди льгот - отсутствие налогов для пенсионеров и бесплатные лекарства для детей.

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