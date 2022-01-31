Юрист напомнила о послаблениях для должников с 1 февраля

С 1 февраля 2022 года вступают в силу поправки, которые дают лицам, имеющим задолженности, послабления по исполнительным производствам с денежными требованиями, сообщила адвокат Елена Кудерко.

«Нововведение будет применяться не автоматически с 1 февраля, а на основании заявления должника, поданного в службу судебных приставов в которой ведется исполнительное производство. К заявлению необходимо будет приложить реквизиты банковской карты или счета, на который перечисляется доход, сведения о размере дохода, источнике его получения», - рассказала Кудерко агентству «Прайм».

Согласно новым правилам, должникам будет гарантирован условный минимум денежных средств, которые будут оставаться в их распоряжении ежемесячно. Отмечается, что сумма гарантированного дохода будет равна прожиточному минимуму для социально-демографической группы, к которой относится должник - например, трудоспособное население или пенсионеры.

Ранее судебные приставы удерживали до половины всех доходов должника в счет погашения обязательств и до 70% дохода по алиментным задолженностям. Адвокат добавила, что при этом сумма, которая оставалась у должника после списания, не нормировалась, и в приоритете у законодателей было только погашение долга.

Напомним, за минувший год Федеральная служба судебных приставов вынесла 11 миллионов постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Сообщается, что большинство причин - это задолженности перед банками.