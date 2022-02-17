Захарова назвала Столтенберга «сбитым натовским летчиком»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила позицию российского внешнеполитического ведомства. Так, российские власти более «не интересуют» слова и заявления генерального секретаря Североатлантического Альянса (НАТО) Йенса Столтенберга.

«Нас не интересуют - честно могу сказать - вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, - я пока не разобралась еще. Они уже нас больше не интересуют», - заявила Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 16 февраля.

Дипломат подчеркнула, что по-настоящему «серьезный разговор» будет строиться с другим авторитетным представителем Запада.

«Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры», - подытожила Захарова.

Ранее генсек Организации Североатлантического договора сделал заявление о том, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп альянса на принадлежащей Румынии территории. Он сообщил, что «мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии».

Примерно за шесть дней до этого заявления Столтенберг получил новую должность. Он был назначен главой Центробанка Норвегии сроком на шесть лет. Сообщалось, что данную должность он займет после того, как покинет пост руководителя альянса. Правительством Норвегии было отмечено, что «он вступит в должность с даты, установленной Министерством финансов».