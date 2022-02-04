В стране и мире Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии Алексей Курильченко Данную должность он займет после того, как покинет пост руководителя НАТО. © Фото: M. Popow, imago, Globallookpress Читайте нас на: Правительство Норвегии назначило генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы Центробанка страны. Данную должность он займет после того, как покинет пост руководителя альянса. «Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной Министерством финансов», - цитирует РИА Новости сообщение правительства Норвегии. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга о возможном усилении военного присутствия на восточном фланге, заявил, что давно не рассматривает его высказывания. По мнению российского дипломата, руководитель альянса потерял связь с реальностью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика