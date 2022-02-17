В стране и мире МИД РФ: Украина пытается убедить Запад, что Минские соглашения противоречат ее интересам Виталий Музыка Замглавы МИД РФ призвал украинских политиков перестать убеждать Запад в том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины. © Фото: Mateusz Slodkowski Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Киев пытается убедить Запад, что Минские соглашения противоречат интересам Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). «Украинские политики последовательно пытаются укоренить на Западе мнение о том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины. Но если задача построения мира на своей земле входит в национальные интересы Украины, подобных утверждений быть не должно», – цитирует Вершинина ТАСС. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин призвал украинских политиков набраться мужества и признать все то, что зафиксировано в Минских соглашениях, также российский лидер заявил, что реализация Минских соглашений, в первую очередь, способствует стабилизации ситуации в ЛДНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика