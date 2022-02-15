Путин примет решение по признанию ЛДНР исходя из лучшего варианта для Донбасса

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение Госдумы РФ по вопросу признания народных республик Донбасса. Российский лидер заявил, что все зависит от того, какой вариант развития событий окажется самым благоприятным для региона.

«Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», - сказал президент.

Путин отметил, что российские парламентарии ориентировались на общественное мнение при голосовании в Госдуме о признании ДНР и ЛНР. По словам президента, очевидно, что большинство россиян сочувствуют жителям Донбасса и поддерживают их.

Ранее президент назвал силовое сдерживание РФ прямой угрозой нацбезопасности страны. По словам Путина, угрозу призваны снять юридические соглашения, принятые на основе проектов РФ.