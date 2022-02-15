Ту-22М3 и МиГ-31К с «Кинжалами» перебазированы в Сирию для участия в учениях

Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим для участия в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что за проводимыми в восточной части Средиземного моря учениями ВМФ России наблюдают авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец «Гарри Трумен» ВМС США, авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции, а также авианосец «Кавур» ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов. Учения проводятся, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Х-47М2 «Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов