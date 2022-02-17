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«Такое бывает раз в сто лет»: Костомаров восхитился прокатом Трусовой с пятью четверными на ОИ

Светлана Иванова
19:05 17.02.2022
Фигуристка впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в программе и стала серебряным призером турнира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров восхитился прокатом произвольной программы российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. В беседе со «Звездой» фигурист подчеркнул, что подобные выступления случаются раз в столетие.

Спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в программе и стала серебряным призером турнира.

«Саша Трусова с пятью четверными, думаю, не скоро повторится такой прокат с пятью четверными на Олимпийских играх, если вообще повторится при нашей жизни. Это очень трудно побить, такое бывает, как мне кажется, раз в сто лет», - сказал Костомаров.

Александра Трусова установила личный рекорд, набрав за выступление 177,13 балла, и с результатом в 251,73 балла за обе программы завоевала серебро.

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