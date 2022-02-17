«Так будут кататься через сто лет»: тренер Тарасова о рекорде фигуристки Трусовой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Звезде», что фигуристка Александра Трусова своим выступлением показала, как «будут кататься через сто лет». Об этом тренер рассказала телеканалу «Звезда».

«Первая девочка (Анна Щербакова. - Прим. ред.) выиграла, а вторая (Александра Трусова. - Прим. ред.) показала, каким будет фигурное катание через сто лет», - сказала Тарасова.

Трусова в ходе своего выступления совершила пять четверных прыжков, что ранее на Олимпиаде никому не удавалось. Также спортсменка установила личный рекорд по количеству баллов - она получила 251,73 балла и стала серебряной медалисткой Олимпиады.