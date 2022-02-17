Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на ОИ

Алексей Курильченко
16:35 17.02.2022
За два своих выступления спортсменка заработала 251,73 балла, установив личный рекорд.
Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на ОИ
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
Читайте нас на:

Российская фигуристка Александра Трусова в ходе произвольной программы на зимней Олимпиаде в Пекине стала первой спортсменкой, выполнившей на соревновании пять четверных прыжков.

За два своих выступления спортсменка заработала 251,73 балла, установив личный рекорд. После проката Трусова вышла на первое место, обойдя японскую спортсменку Вакабу Хигути.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не согласна с формулировкой Международного союза конькобежцев (ISU) о предварительных результатах командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Поздняков заявил, что со своей стороны ОКР будет последовательно отстаивать позицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:01 Спорт
Валиева заняла четвертое место на соревновании по фигурному катанию Олимпиады в Пекине
16:35 Спорт
Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на ОИ
15:04 Армия
Видео
МО РФ: 17 и 19 февраля в Белоруссии пройдут розыгрыши практических действий, после войска вернутся в гарнизоны
13:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что не воспринимают претензии о том, как РФ перемещает войска по своей территории
12:07 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео допроса участника нападений в Дагестане в 1999 году
Популярное
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.