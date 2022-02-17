Спорт Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на ОИ Алексей Курильченко За два своих выступления спортсменка заработала 251,73 балла, установив личный рекорд. © Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress Читайте нас на: Российская фигуристка Александра Трусова в ходе произвольной программы на зимней Олимпиаде в Пекине стала первой спортсменкой, выполнившей на соревновании пять четверных прыжков. За два своих выступления спортсменка заработала 251,73 балла, установив личный рекорд. После проката Трусова вышла на первое место, обойдя японскую спортсменку Вакабу Хигути. Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не согласна с формулировкой Международного союза конькобежцев (ISU) о предварительных результатах командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Поздняков заявил, что со своей стороны ОКР будет последовательно отстаивать позицию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика