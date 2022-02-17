Кадеты Минобороны России устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Суворовцы, кадеты, нахимовцы и юнармейцы поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.

Они публикуют в социальных сетях видеоролики, сопровождая их хэштегом #Камиламыстобой. Воспитанники образовательных учреждений Минобороны, занимающиеся хоккеем, выходят на лед под музыку, которая звучала на выступлении спортсменки. В конце видео они держат в руках таблички с буквами, образующими фразу «Камила, мы с тобой», и хором произносят эти слова.

Во флешмобе уже участвуют 15 учебных заведений Минобороны. Видеозаписи будут публиковаться в официальных каналах военного ведомства.

Камила Валиева выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце прошлого года, нашли запрещенное вещество. Тем не менее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире. Напомним, во вторник Валиева выиграла короткую программу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов