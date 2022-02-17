Минобороны Польши планирует построить забор на границе с Россией
Представитель ведомства отметил, что на данный момент работы по строительству не ведутся.
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Польское министерство обороны планирует построить забор на границе с Россией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич.
«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем», - ответил Скуркевич на вопрос журналиста радиостанции ZET.
Ранее на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, Литва приняла решение отгородиться забором от восточного соседа. Стоимость конструкции оценили в 152 миллиона евро.