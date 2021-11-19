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Глава МВД Литвы назвала стоимость строительства забора на границе с Белоруссией

Марина Крижановская
21:02 19.11.2021
Строительство заградительного сооружения оценивается в 152 миллиона евро.
Глава МВД Литвы назвала стоимость строительства забора на границе с Белоруссией
© Фото: OREANDA-NEWS
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Министр внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте сообщила в пятницу о предварительной стоимости сооружения забора на границе с Республикой Белоруссия. Предварительно его стоимость оценивается в 152 миллиона евро. Об этом она сообщила в ходе разговора с Анки Брукерс-Кнол, государственным секретарем по вопросам юстиции и безопасности Нидерландов.

Агне Билотайте заявила, что для надежной охраны границы требуются три составляющих - физический барьер, системы слежения и специальные силы. Она подчеркнула, что белорусско-литовская граница очень протяженная, около 679 километров, и для сооружения пограничного забора потребуется сумма, равная 152 миллионам евро, передает РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел сообщала, что «не допустит нарушения целостности Литвы»,  видя мероприятия, организованные Белоруссией на границе с Польшей. Она сообщила, что «этот комплекс угроз бросает вызов нашему конституционному порядку, общественному спокойствию и национальной безопасности».

Литва закрыла для мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки возможность пробраться на свою территорию. Местное правительство ввело режим чрезвычайного положения, утверждая, что Белоруссия обязана принимать на свою территорию всех беженцев, которых не пускает Евросоюз.

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