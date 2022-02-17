Россиянам назвали сроки шестой волны коронавируса в стране

В начале лета может случиться новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Такого мнения придерживается руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков. По мнению эксперта, шестая волна роста новых случаев инфицирования коронавирусом может быть связана с началом сезона отпусков.

Как уточнил специалист в беседе с РИА Новости, до лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. По словам математика, на это указывают кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений.

«После февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», - заверил Боровков.

Лето, хорошая погода и рост туристов может привести к проникновению в страну нового штамма, который выльется в очередной подъем заболеваемости, предположил специалист.

«Если к тому времени (лето. - Прим. ред.) подоспеет новый подвид штамма и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», - отметил эксперт.

Он добавил, что на данный момент математическая модель распространения COVID-19 для Москвы и Петербурга построена до конца лета, дальнейшие прогнозы не несут практической ценности, потому что за это время произойдет много событий, которые могут оказать влияние на распространения коронавирусной инфекции.