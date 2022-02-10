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В Роспотребнадзоре рассказали о кожном тесте на клеточный иммунитет к COVID-19

Роман Захаров
22:57 10.02.2022
Новая тест-система позволит медикам проще и эффективнее определять клеточный иммунитет к коронавирусу.
В Роспотребнадзоре рассказали о кожном тесте на клеточный иммунитет к COVID-19
© Фото: Daniel Roberts, Pixabay
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В России разрешили испытания кожного теста для определения наличия у человека клеточного иммунитета к возбудителю COVID-19, чтобы в дальнейшем он смог понять: пора ли ему вакцинироваться либо ревакцинироваться. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Роспотребнадзор.

«Разрешены клинические испытания кожного теста "КоронаДерм PS". Тест разработан НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера Роспотребнадзора и предназначен для определения клеточного иммунитета к возбудителю COVID-19», - рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

По словам директора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна, процесс тестирования похож на всем известную реакцию Манту. Инъекционный препарат содержит антиген к коронавирусу и вводится под кожу, а результат определяют спустя 72 часа после укола, по диаметру папулы. Положительный результат тестирования означает, что у пациента есть клеточный иммунитет, отрицательный говорит о том, что необходимо вакцинироваться или ревакцинироваться.

Такая тест-система даст медикам удобный инструмент для определения клеточного иммунитета к COVID-19. Стоит отметит, что ПЦР-тест на антитела, который врачи используют сейчас, не дает полного представления о том, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией и сформирована ли у него к ней клеточная память.

В настоящий момент тестирование на клеточный иммунитет можно проводить только в специальных лабораториях. После того, как на рынке появится «КоронаДерм PS», тест на клеточный иммунитет к возбудителю коронавируса станет рутинной массовой процедурой.

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