Иммунолог назвал тяжелые последствия коронавируса для мозга

Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что у людей, которые перенесли коронавирус, могут развиться нейродегенеративные заболевания.

По его словам, ряд переболевших жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. После коронавирусной инфекции ряда у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и прочие побочные эффекты. Симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза, объяснил Крючков, передает «Рамблер».

По его словам, это могут быть нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. По словам Крючкова, такая гипотеза имеет отдельные подстверждения.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев заявил, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, может нарушаться мелкая моторика. По словам эксперта, такие расстройства возникают из-за поражения мелких сосудов мозга, однако в большинстве случаев эти изменения имеют обратимый характер.