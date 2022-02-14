Путин концептуально одобрил проект МИД с ответами по гарантиям безопасности
По словам Дмитрия Пескова, сейчас идет работа над финализацией текста проекта.
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Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект МИД РФ с ответами по гарантиям безопасности, который предоставил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», - цитирует РИА Новости слова Пескова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что реакция российской стороны на ответ НАТО и США по гарантиям безопасности сформулирована. По словам дипломата, документ занимает 10 страниц.