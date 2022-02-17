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Ученые выявили шесть скрытых симптомов «омикрона»

Алиса Кононенко
09:34 17.02.2022
Сообщается, что у заболевших этим вариантом коронавируса могут наблюдаться желудочно-кишечные симптомы.
Ученые выявили шесть скрытых симптомов «омикрона»
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Штамм COVID-19 «омикрон» может оседать не в носоглотке, а в кишечнике, сообщил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

«Мы знаем, что этот вирус перемещается в разные части тела. Возможно, "омикрон" или другой его вариант атакует кишечник. И он не будет заметен в носу - так что у вас может быть кишечная инфекция. Мы можем пропустить довольно много случаев, просто взяв мазок из носа», - цитирует профессора The Sun. 

По словам ученого, есть шесть симптомов, на которые следует обратить внимание: тошнота, диарея, рвота, боль в животе и его вздутие, и изжога.

Ранее врач-терапевт Мария Лисина сообщила, что при омикрон-штамме могут быть такие симптомы как ломота в теле, повышение температуры и боль в глазных яблоках и голове.   

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