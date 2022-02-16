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Вирусолог заявил, что антитела к «омикрону» плохо борются с другими штаммами COVID-19

Марина Крижановская
03:55 16.02.2022
Вместе с тем, профессор призвал сначала полноценно выздороветь, а потом идти вакцинироваться.
Вирусолог заявил, что антитела к «омикрону» плохо борются с другими штаммами COVID-19
© Фото: pexels.com
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Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что антитела, выработанные к штамму коронавируса «омикрон», не способны полноценно нейтрализовать другие его штаммы.

«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», - сообщил ученый.

Профессор Альтштейн призвал не считать, что переболевший омикрон-штаммом человек совсем не имеет антител к другим штаммам коронавируса.

«Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Также представитель Центра имени Гамалеи отметил, что не обязательно наличие большого количества антител у тех, кто в тяжелой степени переболел коронавирусом. По мнению вирусолога, все зависит от индивидуальной особенности каждого организма.

«После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител», - пояснил профессор Центра имени Гамалеи.

Профессор Альтштейн добавил, что вакцинация будет помогать в завершающей борьбе с коронавирусом. Вместе с тем, он призвал сначала полноценно выздороветь, а потом идти вакцинироваться.

«Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов. Так мы будем бороться с "хвостом" пандемии, когда уже спадет основная эпидемия - тут будет помогать вакцинация», - подытожил ученый.

Ранее генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев предположил, что до мая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет, по всей вероятности, спокойной. Однако, по его мнению, не стоит исключать дальнейших мутаций вируса.

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