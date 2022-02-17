МО РФ: 17 и 19 февраля в Белоруссии пройдут розыгрыши практических действий, после войска вернутся в гарнизоны

Воинские части и подразделения сегодня, 17 февраля, и в субботу, 19 февраля, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой в рамках российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По завершении учений соединения и воинские части РФ вернутся в свои пункты постоянной дислокации, добавил он. Также Конашенков рассказал, что эшелоны 1-й танковой армии вернулись в Нижегородскую область после учений под Курском и Брянском.

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие тренируются отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов