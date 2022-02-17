Эшелоны 1-й танковой армии вернулись в Нижегородскую область после учений под Курском и Брянском

Эшелоны 1-й танковой армии вернулись в пункты постоянной дислокации в Нижегородской области после учений под Курском и Брянском. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области», - сказал Конашенков.

По его словам, соединения и воинские части, уже выполнившие задачи на учениях, совершают марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Тяжелая бронетехника грузится на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения отправляются в гарнизоны в составе автоколонн - их сопровождают подразделения военной полиции.

Также Конашенков сообщил, что командирам соединений и воинских частей поставлена задача по разработке графиков возвращения подразделений после учений.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов