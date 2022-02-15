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МО РФ: на учения «Союзная решимость - 2022» приглашены иностранные военные атташе

11:04 15.02.2022
В Минобороны также сообщили, что часть подразделений, участвующих в масштабных учениях, уже выполнила свои задачи и готовится к отбытию в пункты постоянной дислокации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдет этап боевой стрельбы в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022». На мероприятия приглашены военные атташе при посольствах в Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления», - сообщил он.

Часть подразделений, участвующих в масштабных учениях, уже выполнила свои задачи и готовится к отбытию в пункты постоянной дислокации. Подразделения ЮВО и ЗВО, которые выполнили поставленные перед ними задачи, в данный момент уже грузятся на железнодорожный и автомобильный транспорт. Сегодня они начнут движение в свои гарнизоны.

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие тренируются отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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