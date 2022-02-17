В Кремле сообщили о провокациях со стороны Киева в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал тревожной информацию, приходящую из Донбасса. Как подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, со стороны Киева начались провокации. Песков отметил, что на линии разграничения находится огромный ударный потенциал украинских вооруженных сил, а напряжение на указанной территории растет.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Вот сейчас видим, что идут эти страшные провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины», - указал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с эскалацией напряженности в Донбассе. Песков выразил уверенность, что обстановка в Донбассе нагнетается.

«Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят. Абсолютно понятно, что там обстановка нагнетается», - отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что уже неоднократно звучали заявления украинских военных о том, что в данный момент они не видят «никакого чрезвычайного потенциала России, со стороны российской территории». Пресс-секретарь главы государства добавил, что эти заявления, сильно контрастируют с высказываниями официальных лиц других стран, «которые все время ссылаются на свои разведданные, которые сами украинцы не подтверждают».

По мнению Пескова, «каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости» от российских границ.