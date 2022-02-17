Зеленский отправился в зону боевых действий в Донбассе
Глава украинского государства опубликовал у себя в сторис видео.
© Видео: zelenskiy_official, Instagram © Фото: zelenskiy_official, Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский направился на катере в зону боевых действий в Донбассе. Об этом глава Незалежной сообщил у себя в Instagram.
«Катерами направляемся в район проведения ООС», - подписал Зеленский соответствующее видео в сторис.
Ранее сообщалось, что утром 17 февраля Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики из минометов и гранатометов.
Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал «Звезде», что настолько активных обстрелов не было уже несколько месяцев.