Зеленский отправился в зону боевых действий в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский направился на катере в зону боевых действий в Донбассе. Об этом глава Незалежной сообщил у себя в Instagram.

«Катерами направляемся в район проведения ООС», - подписал Зеленский соответствующее видео в сторис.

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики из минометов и гранатометов.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал «Звезде», что настолько активных обстрелов не было уже несколько месяцев.