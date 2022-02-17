В ЛНР объяснили причины обстрела ВСУ детского сада в Луганске

Подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал «Звезде», что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по зданию детского сада, который находился на их собственной территории. Таким образом, предполагает Марочко, Украина хочет обвинить ЛНР в агрессии.

«Обстрел детского садика, который находится в Кондрашовке, произошел на территории Луганской Народной Республики, оккупированной вооруженными формированиями Украины... Они поставили цель дискредитировать Народную милицию Луганской Народной Республики», - заявил Марочко.

Корреспондент Дмитрий Астрахань, находящийся в районе Донецкого аэропорта, рассказал о ходе значительно усилившихся сегодня украинских обстрелов в ДНР и ЛНР. По словам корреспондента, в данный момент пока что царит тишина. Тем не менее как именно будут развиваться события в Донецке и Луганске в течение дня, абсолютно непонятно.