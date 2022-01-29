В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским в Пекине

В Кремле не исключили встречу президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе визита в Пекин. При этом из-за ограничений по коронавирусу в планах российского лидера двусторонних встреч нет, сказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

«Каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», - сказал он ТАСС.

В том числе, не планируется встречи с Зеленским, отметил Песков.

«Хотя полностью мы этого исключать не можем», - добавил он.

Путин планирует посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля и провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, общение лидеров России и Китая будет строиться вокруг всего спектра отношений, готовятся решения, которые помогут нарастить взаимодействие двух стран.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Китайская сторона сообщила, что на открытие мероприятия ожидается прибытие свыше 20 лидеров государств, правительств и международных организаций.