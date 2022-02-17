«Ведутся реальные бои»: Мирошник рассказал об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе

Утром 17 февраля ВСУ несколько раз провели обстрелы территории Луганской Народной Республики из минометов и гранатометов. Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вооруженные формирования продолжают грубо нарушать режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал ситуацию «Звезде». По его словам, настолько активных обстрелов не было уже несколько месяцев.

«Украина, несмотря на многочисленные заявления, в том числе и представителей политических гарантов, сегодняшними обстрелами говорит совсем об обратном. Сейчас активно используются тяжелые минометы, гранатометы, ведутся реальные бои с использованием стрелкового и крупнокалиберного оружия», - сообщил он.

Мирошник назвал и возможную причину такой активности со стороны ВСУ.

«Обстрелы инициированы Украиной, которая, скорее всего, так долго ждала российского вторжения, что решила спровоцировать сама. Не исключаю, что они надеются на активные военные действия с нашей стороны», - заявил он.

Ранее сообщалось, что, начиная с 05:30 по московскому времени ВСУ обстреляли населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.