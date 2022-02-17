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ВСУ в Донбассе обстреляли пять населенных пунктов из гранатометов и минометов

Алиса Кононенко
08:13 17.02.2022
Сообщается, что под обстрел попали населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.
ВСУ в Донбассе обстреляли пять населенных пунктов из гранатометов и минометов
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Утром в четверг территория самопровозглашенной Луганской народной республики пять раз подверглась минометному и гранатометному обстрелу со стороны ВСУ, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», - цитирует представителя СЦКК РИА Новости.

Сообщается, что начиная с 5.30 мск в четверг со стороны ВСУ были обстреляны населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позднее в СЦКК сообщили, что украинские силовики  в нарушение режима перемирия обстреляли поселок Донецкий.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что около населенного пункта Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано около 20 танков Т-72 ВСУ.  

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